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Турция вернула посольство на Украине в Киев после эвакуации

CentralAsia (CA) -  МИД Турции возобновил работу посольства в Киеве после месяца эвакуации в Черновцах. Турция стала первой страной, вернувшей свое диппредставительство в украинскую столицу после начала российских военных действий в Украине.

«Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

О начале эвакуации посольства из украинской столицы МИД Турции сообщил 11 марта. Эвакуация иностранных посольств из города началась еще до начала российских военных действий в Украине — примерно за неделю до нее свои посольства вывезли во Львов США, Великобритания и ряд других стран. Турция пока стала первой страной, вернувшей свое посольство.

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