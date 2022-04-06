Турция вернула посольство на Украине в Киев после эвакуации

CentralAsia (CA) - МИД Турции возобновил работу посольства в Киеве после месяца эвакуации в Черновцах. Турция стала первой страной, вернувшей свое диппредставительство в украинскую столицу после начала российских военных действий в Украине.

«Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

О начале эвакуации посольства из украинской столицы МИД Турции сообщил 11 марта. Эвакуация иностранных посольств из города началась еще до начала российских военных действий в Украине — примерно за неделю до нее свои посольства вывезли во Львов США, Великобритания и ряд других стран. Турция пока стала первой страной, вернувшей свое посольство.