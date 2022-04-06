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MIAT Mongolian Airlines запускает регулярные прямые рейсы в Стамбул

CentralAsia (MNG) -  С сегодняшнего дня, 6 апреля, национальный авиаперевозчик MIAT Mongolian Airlines начал регулярно выполнять прямые рейсы между Улан-Батором и Стамбулом.

Первый рейс вылетел из международного аэропорта Чингисхан в долине Хөшиг в 8:15 утра по местному времени.

Авиакомпания начинает выполнять прямые рейсы в Стамбул с целью расширения своих маршрутов в Европе.

Рейсы в пункт назначения в настоящее время планируется выполнять по средам каждую неделю.

Как отметили в МИАТ, по этому направлению полеты будут осуществляться один раз в неделю по средам, и пассажиры могут оплатить билеты по частям с помощью приложения Storepay без процентов и переплаты.

Ранее регулярные прямые рейсы между двумя городами предлагала только авиакомпания Turkish Airlines.

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