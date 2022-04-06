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ВОЗ сообщила о снижении на 43% смертности от COVID-19 в мире за неделю

CentralAsia (CA) -  За минувшую неделю коронавирусом заболели более 9 млн человек, из них более 26 тыс. умерли. При этом число летальных исходов снизилось на 43% по сравнению с предшествующими семью днями, сказано в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«С 28 марта по 3 апреля число новых случаев COVID-19 снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей, а количество смертей уменьшилось на 43%», - сказано в сообщении.

За неделю в ВОЗ поступили сообщения о заражении 10 млн 351 тыс. 818 человек, зарегистрировано 26 тыс. 285 летальных исходов. Уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей, с 21 по 27 марта, отмечается во всех шести регионах ВОЗ. Особенно сильно это проявилось в Африке (минус 19%), Европе (минус 16%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 16%). Снижение смертности также зафиксировано во всех регионах, причем особенно заметно в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 63%).

В ВОЗ также напомнили, что COVID-19 «продолжает эволюционировать». «Учитывая нынешний высокий уровень передачи, по всей вероятности, появятся дальнейшие варианты [коронавируса], включая рекомбинантные», - сказано в информационном бюллетене.

По данным ВОЗ, за предыдущие сутки выявили более 870 тыс. случаев заражения коронавируса и свыше 3,8 тыс. смертей. Всего за время пандемии зарегистрировали более 490,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 6,1 млн человек.

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