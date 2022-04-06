В Узбекистан из России за месяц вернулись 50 тысяч трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан вернулись 40% мигрантов после потери работы и из-за нестабильности курса рубля, сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции РУз.

По словам заместителя руководителя Агентства по внешней трудовой миграции Азизбека Юнусова, в первом квартале 2022 года в Узбекистан вернулись 193 тыс. трудовых мигрантов. 133 тыс. из них прибыли из России; 50 тыс. из этого числа вернулись в марте месяце, сообщает uznews.uz.

Для сравнения, в 2021 году в Узбекистан вернулись 502 тыс. трудовых мигрантов, из них 280 тыс. — из России.

Отмечается, что Агентство по вопросам внешней трудовой миграции провело собственное исследование по изучению причин возвращения сограждан из России, в котором приняли участие около 15 тыс. человек.

15% респондентов сообщили, что вернулись из-за потери работы, а 25% — из-за нестабильности курса рубля.

При этом, 24% опрошенных заявили, что не планируют возвращаться, но могут рассмотреть вариант об отъезде, если потеряют работу. 36% респондентов не думают о возвращении, поскольку продолжают работать в обычном режиме.