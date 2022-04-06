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Росавиация продлила запрет полетов на юге России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Росавиация до 13 апреля продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен. До 13 апреля 2022 года 03:00 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», - говорится в сообщении ведомства.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Полеты в аэропорты юга России были остановлены 24 февраля из-за начала российских военных действий в Украине. Аэропорт Сочи продолжил работу в качестве временного хаба для разгрузки ближайших воздушных аэропортов.

После начала военных действий в Украине ЕС и США закрыли воздушное пространство для России. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в РФ. Минтранс РФ сообщал, что за границей арестовали 78 из 1367 имеющихся у российских компаний самолетов.

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