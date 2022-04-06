Состоялась монголо-польская политическая консультация в Варшаве

Малгожата Гошевска и Мөнхжин Батсумбэр

CentralAsia (MNG) - В Варшаве 5 апреля состоялась 2-я политическая консультация между министерствами иностранных дел Монголии и Польши.

Заместитель маршала Сейма Польши (заместитель спикера нижней палаты парламента) Малгожата Гошевска приняла 5 апреля 2022 г. в Сейме в Варшаве заместителя министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр.

Заместитель министра иностранных дел Мөнхжин Батсумбэр поблагодарил заместителя Маршала Сейма госпожу Гошевскую за ее активную поддержку Монголии, ее личное внимание к двусторонним отношениям и ее важную роль в открытии Посольства Республики Польша в Монголии.

Вице-маршал Сейма г-жа Гошевска обменялась мнениями по вопросам, связанным с расширением сотрудничества в сфере политики, экономики, образования, культуры и искусства, и отметила необходимость акцентировать внимание на отдельных вопросах в сфере добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

В ходе встречи стороны отметили, что монголо-польские отношения развиваются на основе общих ценностей демократии, прав и свобод человека, расширяются и укрепляются в политике, экономике, торговле, геологии, инфраструктуре, культуре, образовании и других сферах.

Они также обсудили конкретные вопросы, направленные на дальнейшее укрепление отношений и сотрудничества между двумя странами, а также визиты и мероприятия на высоком уровне, которые состоятся в ближайшее время.

Стороны обменялись мнениями по вопросам политики, экономики, торговли, гражданских и консульских отношений, сотрудничества на международной арене и региональным вопросам, а также обменялись мнениями по другим актуальным международным вопросам.

источник: МИД Монголии

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