В посольстве Узбекистана прокомментировали массовую драку в Москве с участием мигрантов

CentralAsia (UZ) - В связи с распространением в СМИ сведений о произошедшем конфликте между гражданами Узбекистана и Таджикистана на Шелепихинской набережной Москвы консульский отдел Посольства нашей страны в России держит ситуацию на контроле и поддерживает контакты с соответствующими российскими структурами, сообщает ИА «Дунё».

По данным узбекских дипломатов, 1 апреля около 9:00 по местному времени в полицию поступило сообщение о конфликтующих гражданах в районе дома 34/7 на Шелепихинской набережной.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники полиции, которые предотвратили возможные противоправные действия. Пострадавших не было. Участники конфликтной ситуации доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Предварительная причина произошедшего – бытовая, подчеркивают представители консульского отдела.

В настоящее время задержанные привлечены к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство». Судебными органами принято решение об административном аресте граждан. Сотрудниками полиции готовятся ходатайства в суд о выдворении правонарушителей за пределы России.

«Сообщение об участии в драке около 120 человек не соответствует действительности, так как другие лица просто стояли рядом и наблюдали за конфликтом (объект закрытый, выход на улицу через КПП)», - отметили в дипведомстве.

Ситуация находится на контроле консульского отдела посольства Узбекистана в России.

Ранее сообщалось, что массовая драка мигрантов произошла на стройке в районе Шелепихинской набережной в ЖК «Сердце столицы» в Москве. Конфликт попал на видео, которое опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в драке принимают участие несколько десятков рабочих, вооруженных досками и арматурой. Они кричат друг на друга и кидаются камнями. Дерущаяся толпа постепенно перемещается внутрь строящегося здания. В это время к потасовке присоединяются все больше мигрантов.

По информации радиостанции, инцидент произошел 1 апреля.