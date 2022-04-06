Раскрыта личность водителя, врезавшегося в здание посольства России в Румынии, - СМИ

CentralAsia (CA) - По данным источников телеканала Antena 3, водителем, врезавшегося в здание посольства России в Бухаресте оказался Богдан Драгич, который являлся президентом ассоциации по защите прав отцов на детей при разводе (TATA).

Как сообщают источники телеканала в силовых структурах, погибшего водителя накануне приговорили к 15 годам тюрьмы за насилие над девочкой.

«Следователи установили, что за рулем находился Богдан Дрэгич — президент ассоциации TATA, неправительственной организации, которая защищает права отцов на детей в случае развода. Он был осужден вчера на 15 лет и 4 месяца по делу, в котором его обвиняли в сексуальном насилии над падчерицей», - сообщил канал.

Уточняется, что приговор вынес суд первой инстанции, поэтому Дрэгича не задержали.

Мужчина также проходил по еще одному делу, которое касается сексуального насилия. Ему было запрещено покидать страну до 26 мая, он находился под юридическим контролем.

В своем последнем сообщении в соцсети Дрэгич написал, что «он тоже украинец», и «было бы здорово, если бы все считали себя украинцами», пока не закончится кризис.

Инцидент расследуют прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.