Минобороны России сообщило об уничтожении 5 баз с топливом на Украине

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российские военные высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили 5 баз хранения горюче-смазочных материалов на Украине. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Согласно сообщению, они находились в районах населенных пунктов Радехов (Волынская область), Казатин (Винницкая область), Просяная (Днепропетровская область), Николаев (Николаевская область) и Новомосковск (Днепропетровская область).

«С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе», - рассказали в российском военном министерстве.

Также за ночь авиация ВКС России и ракетные войска поразили 24 военных объекта Украины, в том числе ЗРК «Оса-АКМ», склады материально-технического обеспечения, опорные пункты и районы сосредоточения боевой техники украинских войск.

Также российские средства ПВО ликвидировали 4 беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка.

Всего с начала проведения Россией военной операции на Украине были уничтожены:

125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотников;

227 зенитных ракетных комплексов;

1981 танк и другие боевые бронированные машины;

215 установок реактивных систем залпового огня;

854 орудия полевой артиллерии и миномета;

1882 единицы специальной военной автомобильной техники.