Российская армия потеряла 150 самолетов и около 700 танков, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 6 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 18600 человек,

танков ‒ 684,

боевых бронированных машин ‒ 1861,

артиллерийских систем – 332,

РСЗО - 107,

средства ПВО - 55,

самолетов – 150,

вертолетов – 135,

автомобильной техники - 1324,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.