Российская армия потеряла 150 самолетов и около 700 танков, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 14:08, 06 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 6 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 18600 человек,
танков ‒ 684,
боевых бронированных машин ‒ 1861,
артиллерийских систем – 332,
РСЗО - 107,
средства ПВО - 55,
самолетов – 150,
вертолетов – 135,
автомобильной техники - 1324,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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