В Ашхабаде температура воздуха побила рекорд 1991 года

CentralAsia (TM) - Как и ожидалось, 4 апреля в большинстве районов Туркменистана обновлены рекорды максимальной температуры воздуха на эту дату, сообщает «Метеожурнал».

В столице температура достигла 36,6 градуса, что на целых 6 градусов выше предыдущего рекорда дня, зафиксированного в 1991 году. Всего же за всю историю наблюдений за погодой в Ашхабаде за период с 1 января – по 5 апреля температура выше 36 градусов отмечалась всего трижды: 6 марта 2004 года, 16 марта 2010 года и 30 марта 2018 года.

Побиты рекорды температур дня и в других регионах страны. Например, в городе Сердар (Гызыларбат) жара достигла 36,9 градуса (предыдущий рекорд 30,5 градуса), в поселке Серахс – 38,7 градуса (35℃), в городе Байрамали – 36,5℃ (33,7℃), в Туркменабате – 33,3℃ (32,4℃), в Екеже 36℃ – (29,5℃), в Ербенте – 37,5℃ (33,3℃).

В прикаспийском Туркменбаши температура 4 апреля напротив снизилась в 26 градусов утром и до 15 градусов вечером.