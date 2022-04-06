В Ашхабаде сносят здание закрытого в 2016 году Туркмено-турецкого университета

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде начался снос здания бывшего Международного туркмено-турецкого университета, расположенного по улице Гёроглы в районе Кеши, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

В феврале 2022 года владельцы частного жилья, расположенного в этом районе неподалеку от памятника алабаю, получили уведомления о том, что их дома также подлежат сносу. Тем, кто имеет прописку и официально оформленные документы на недвижимость – обещают предоставить квартиры в возводимых домах в этрапе Абадан (бывший Безмеин) через полтора-два года.

В июле 2016 года турецкие власти обвинили богослова Фетхуллаха Гюлена в попытке государственного переворота, а возглавляемое им движение «Хизмет» объявили террористической организацией. Турция призвала другие страны закрыть учебные заведения, связанные с Гюленом. Через месяц Туркмено-турецкий университет в Ашхабаде был закрыт.

Что построят на этом месте, пока неизвестно.

В июле 2021 года Бердымухамедову показали проекты ряда новых зданий. Некоторые из них расположатся на территориях, где сейчас находятся жилые дома. Например, две недели назад журналисты ХТ сообщили о сносе двух- и трехэтажных жилых домов в районе Текинского базара вдоль улицы Азади. Здесь планируется возвести комплекс зданий Международного лечебно-реабилитационного центра.

В декабре прошлого года на перекрестке проспектов Туркменбаши и Атамурата Ниязова в Ашхабаде начался снос четырехэтажных жилых домов, на их месте построят новое здание городских служб.