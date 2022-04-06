80% бежавших из-за войны за границу граждан Украины хотят вернуться домой - опрос

CentralAsia (CA) - Украинский центр политических и экономических исследований (Центр Разумкова) обнародовал данные опроса общественного мнения, проведенного среди украинских беженцев.

Восемьдесят процентов опрошенных заявили, что хотят вернуться в Украину после окончания боевых действий, еще 10 процентов заявили, что еще не приняли решения.

По данным ООН, с начала войны из Украины бежали более 4 миллионов человек, что составляет 10 процентов населения страны. Еще 6,5 млн человек переехали из одного региона в другой внутри страны из-за войны.

Таким образом, более 10 миллионов человек в Украине были вынуждены покинуть свои дома.

В ООН не исключают, что окончательные цифры могут быть намного выше.

По данным Центра Разумкова, 83 процента украинских беженцев составляют женщины. Исследовательский центр добавил, что 63 процента тех, кто бежал от российского вторжения, были в основном русскоязычными людьми.