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Умер Владимир Жириновский

CentralAsia (CA) -  Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Государственной думы.

Объявлена минута молчания. Заседание было прервано.

Ранее, 25 марта, российские СМИ уже писали о его смерти. Тогда Володин опроверг эту информацию.

2 февраля Жириновского, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в Центральную клиническую больницу. СМИ сообщали, что у него было серьезное поражение легких.

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