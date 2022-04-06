Экономический рост в Таджикистане в 2022 году замедлится до 2%, а цены и тарифы вырастут на 15% - АБР

CentralAsia (TJ) - Азиатский банк развития прогнозирует в Таджикистане существенное замедление экономического роста в 2022 году и небольшое восстановление в 2023 году.

Замедление роста экономики республики в текущем году аналитики АБР связывают с «серьезными побочными эффектами ожидаемого экономического спада в России».

В «Обзоре развития Азии 2022», который является ведущим годовым экономическим изданием АБР, говорится, что после сильного экономического подъема в 2021 году до 9,2% с 4,5% в 2022 году рост валового ВВП Таджикистана в этом году, по прогнозам, замедлится до 2%.

Ожидается, что экономический рост в 2023 году ускорится до 3% «за счет роста в промышленности и помощи со стороны партнеров по развитию для поддержки потребления».

«После высокого экономического роста в Таджикистане в прошлом году картина в этом году омрачена из-за геополитической неопределенности. Воздействие этой турбулентности на экономику Таджикистана еще предстоит полностью увидеть и оценить, и АБР может обновить свои прогнозы по мере развития ситуации», - отметила временно исполняющая обязанности главы Постоянного представительства АБР в Таджикистане Родора Консепсион.

Уровень инфляции, по прогнозам АБР, повысится в 2022 году до 15% с 8% в 2021 году, отражая рост цен на топливо и импортируемые продукты питания, а также давление на сомони из-за резкого падения российского рубля.

Такой высокий уровень инфляции также связывается с повышением государственных зарплат и пенсий, а также тарифов на электроэнергию. Специалисты АБР ожидают, что в 2023 году инфляция снизится до 10% из-за снижения мировых цен на продукты питания и топливо.

АБР является крупнейшим финансовым донором Таджикистана. Данный институт с 1998 года предоставил республике финансовую поддержку в размере $2,3 млрд, в том числе свыше $1,7 млрд на безвозмездной основе.

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