В Ташкенте три сотрудника автозаправки найдены без сознания

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте трое сотрудников АЗС отравились парами бензина, сообщает МЧС РУз.

Накануне, 5 апреля, в 19:20 в отдел ЧС поступило сообщение о том, что на улице Аль-Хорезми в Чиланзарском районе Ташкента трое сотрудников автозаправочной станции были обнаружены без сознания рядом с цистернами с бензином.

Спасатели, прибывшие на АЗС, вынесли пострадавших в безопасное место, оказали им первую помощь и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи.

Работники заправки были госпитализированы в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Изучение показало, что отравление произошло вследствие повышенной концентрации паров бензина, скопившихся возле трех цистерн большого объёма, установленных на территории АЗС.

Всего на место происшествия прибыло три спасательных экипажа в составе 15 сотрудников, а также представители районных прокуратуры, оперативной следственной группы УВД и управления здравоохранения.

По факту проводится предварительное следствие.