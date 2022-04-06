Минздрав Казахстана расторгает договоры с поставщиками лекарств с Украины из-за закрытия заводов

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CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана расторгает договоры с поставщиками лекарств с Украины из-за закрытия там заводов. Об этом, как передает ТАСС, сообщила 6 апреля министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, выступая в Мажилисе (нижней палате) парламента.

«Что касается Украины, то от всего объема 1,6%, или 25 наименований лекарственных препаратов, поставлялось с Украины. В начале года поставщики с Украины нам поставили лекарственные препараты в размере от 40% до 70% от этого объема. На сегодняшний день заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке сейчас расторгаем договоры, проводим на те оставшиеся объемы [лекарств] конкурсы. До 1 июля мы эти конкурсные мероприятия закончим и обеспечим казахстанцев лекарственными препаратами», - рассказала Гиният, отвечая на вопрос о поставке лекарств с Украины в Казахстан.

Она отметила, что сложная геополитическая ситуация влияет на поставки медицинских препаратов в республику. "Да, геополитическая ситуация очень сложная, но благо, что на всю потребность в лекарственных препаратах и медизделиях на этот год мы провели конкурс в прошлом году. Почти 94% лекарственных препаратов было закуплено. На сегодняшний день поставлены 50% от всего объема лекарственных препаратов в склады и хабы [единого дистрибьютора лекарственных средств] "СК-Фармация", и до конца июня лекарственные препараты для лечения пациентов имеются", - пояснила глава Минздрава.

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