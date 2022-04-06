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В Узбекистане на этой неделе прогнозируют пыльные бури

CentralAsia (UZ) -  До конца недели в Узбекистане ожидается сильный ветер, также возможны пыльные бури. Экстренное сообщение об этом распространил Узгидромет.

По данным синоптиков, 8-11 апреля по республике ветер усилится, в отдельных районах возможен пыльный поземок.

В Республике Каракалпакстан и пустынной зоне 8 апреля ветер будет дуть со скоростью 17-22 м/с, с порывами до 23-25 м/с.

На следующий день усиление ветра распространится по Каракалпакстану, Хорезмской и Джизакской областях. Скорость ветра достигнет 17-22 м/с.

10 апреля синоптики ожидают сильный ветер до 22 м/с в Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям.

А в понедельник, 11 апреля, усиление ветра ожидается на всей территории республики, а в Бухарской, Навоийской, Джизаской, Сурхандарьинской областям возможны порывы до 25-28 м/с.

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