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Президент Узбекистана утвердил меры по поддержке экспортеров

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры по поддержке экспортеров, предоставив им дополнительные льготы и преференции.

В частности, с 1 апреля 2022 года и до 1 апреля 2023 года:

  • отечественным предприятиям (их уполномоченным представителям) при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европейского союза предоставляются субсидии на компенсацию транспортных расходов в размере до 70 процентов
  • при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью, экспортируемой в соседние государства, предоставляются субсидии на компенсацию транспортных расходов в размере до 50 процентов

Кроме того:

  • расходы, связанные с аккредитацией органов по оценке соответствия органом по аккредитации, который является членом международных организаций ILAC/IAF, компенсируются Агентством продвижения экспорта;
  • размер предоплаты, требуемой при осуществлении субъектами предпринимательства экспорта товаров (за исключением специальных видов товаров), работ и услуг на основании счетов-фактур (инвойсов) без заключения договора, снижается со 100 процентов до 50 процентов.

Мирзиёев поручил Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью, при экспорте которой предусмотрены субсидии на компенсацию транспортных расходов, и обеспечить его регулярную публикацию на Едином портале поддержки экспортеров (www.exportportali.uz).

Для дальнейшей поддержки молодежного предпринимательства, в том числе стимулирования деятельности по производству экспортоориентированной продукции и оказанию услуг на основе инновационных технологий, теперь разрешено выделение кредитов до 500 тысяч долларов за счет средств Фонда поддержки молодых предпринимателей на основании решений Правительственной комиссии.

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