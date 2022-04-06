В феврале Узбекистан стал лидером по продаже золота в мире

CentralAsia (UZ) - В феврале Узбекистан занял первое место по продаже золота в мире. Об этом сообщает World Gold Council в своём ежемесячном отчете.

Резервы золота в мировых центральных банках за месяц снизились на 6 тонн.

Отмечается, что Узбекистан сократил золотые запасы на 22 тонны до 339 тонн, что стало самым низким показателем уровня золотых запасов с декабря 2020 года. Однако на оставшееся золото приходится 59% золотовалютных резервов в стране.

Кроме этого, Центральный банк Катара продал 6 тонн золота, а Казахстан 5 тонн. А Германия и Монголия уменьшили свои резервы на одну тонну.

В феврале Турция, увеличила число золота в своих запасах на 25 тонн. Также Индия приобрела 2,6 тонны золота. Ирландия купила 1 тонну, в результате чего ее общие запасы золота достигли 758 тонн.