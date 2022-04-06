Казахстан и Россия в середине апреля проведут переговоры по Байконуру

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Россия проведут в середине апреля переговоры по дальнейшей эксплуатации космодрома Байконур. Об этом сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности, передает «Хабар 24».
По словам Багдата Мусина, Казахстан и Россия продолжат работать и развивать запланированные космические программы, несмотря на геополитическую ситуацию.
Министр уточнил, что в год Россия платит за аренду Байконура около 47 млрд тенге. Договор по аренде ратифицирован до 2050 года.
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