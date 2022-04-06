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Узбекистан и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в сфере фармацевтики

CentralAsia (UZ) -  Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев 6 апреля встретился с послом Узбекистана в Баку Бахромом Ашрафхановым.

«Стороны отметили, что Баку и Ташкент осуществляют успешное сотрудничество в сфере здравоохранения, организуются взаимные визиты врачей, специализирующихся в кардиологии, инвазивной радиологии, трансплантологии и в других областях медицины для участия в мероприятиях по обмену опытом и повышению квалификации», - говорится в информации Минздрава Азербайджана.

Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской науки и в других областях.

Ашрафханов отметил, что Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов

«Мусаев и Ашрафханов отметили важность активизации и углубления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической отрасли», - говорится в сообщении.

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