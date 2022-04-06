В Италии подожгли виллу российского телеведущего Владимира Соловьева

CentralAsia (CA) - В итальянском Менаджо (Ломбардия) на озере Комо подожгли виллу российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщают агентство ANSA и газета Corriere Della Sera.

По данным источников ANSA, для поджога использовались шины, возгорание быстро потушили.

Corriere Della Sera отмечает, что вилла находилась на реконструкции, пожар произошел на рассвете. Полиция изучает видео с камер наблюдения, а также общается с Соловьевым, чтобы выяснить, не поступали ли ему угрозы или какие-либо предупреждения.

Издание также указывает, что всего у журналиста три дома на Комо стоимостью €8 млн. Полиция считает, что у злоумышленников есть план в отношении недвижимости телеведущего, поскольку еще в одном доме — в Пьянелло-дель-Ларио — также нашли следы попытки проникновения, отмечает газета.

В марте La Repubblica сообщила, что власти Италии арестовали недвижимость Соловьева, попавшего под санкции ЕС. Речь шла о двух виллах журналиста на озере Комо. Соловьев в 2019 году подтвердил, что у него есть дом в Италии, который он купил за свой счет. Позднее он уточнил, что в стране у него «не один» дом.