США анонсировали санкции против семей Путина и Лаврова

CentralAsia (CA) - США вводят санкции против близких президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова и членов совбеза. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Сегодня США совместно с G7 и ЕС вводят полные блокирующие санкции против российской элиты и членов их семей, включая взрослых детей президента [Владимира] Путина, жены и дочери министра иностранных дел [Сергея] Лаврова, членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина», - говорится в сообщении.

Кроме них, под санкции попали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Минфина РФ Антон Силуанов, замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев, вице-премьер Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Американская администрация считает, что они «обогатились за счет российского народа».

«Эта мера закроет им доступ к финансовой системе США, любые активы, которыми они владеют в США, будут заморожены», - говорится в сообщении.