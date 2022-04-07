Критические отношения Монголии с Россией

CentralAsia (MNG) - Война на Украине заставила многих монголов опасаться последствий существующих исторических и экономических связей между Россией и их страной.

Чисто географически по отношению к Украине Монголия лежит на дальнем конце Евразии. Но монголы имеют прочные связи с Украиной и Россией, что проявляется в их реакции на российское вторжение.

В последнее время монгольское правительство укрепило связи с Россией посредством дипломатических встреч на высшем уровне и соглашений об инфраструктуре, а также сохранило официальный нейтралитет в конфликте, воздержавшись в двух голосованиях Генеральной Ассамблеи ООН, в которых называлось и осуждалось российское вторжение в Украину. Также имели место, несмотря на первоначальное подавление полицией, растущие демонстрации в поддержку Украины, на которых использовались не только украинские национальные символы, но и монгольские.

Сильные исторические и систематические связи

Монголия до сих пор в русскоязычном контексте называется «шестнадцатой республикой» (бывшего СССР), что заставляет многих в стране отождествлять себя с приверженностью Украины независимости от России. Как свидетельствует ярлык «шестнадцатая республика», эта независимость до сих пор слишком часто не признается российскими коллегами, с которыми тесно переплетены история, социальные сети и важнейшая физическая инфраструктура монголов и украинцев.

Сам президент Украины Зеленский провел часть своего детства в монгольском городе Эрдэнэт, где его отец участвовал в создании и первых годах существования Эрдэнэтского горно-металлургического комбината. В то время этот комплекс был крупнейшим открытым рудником любого типа в Азии, отгружавшим медные концентраты непосредственно на плавильные заводы в Казахстане и производившим молибден, необходимый для высококачественных стальных сплавов.

Со времени первых демократических выборов, последовавших за Демократической революцией под руководством студентов в 1989-1990 годах, Монголия построила систему широкомасштабных международных отношений. Поддерживая «стратегическое партнерство» со своими двумя соседями, Россией и Китаем, Монголия также проводит политику «третьего соседа», поддерживая прочные отношения с Соединенными Штатами и странами НАТО, включая бывших членов Варшавского договора.

Монголы в поддержку Украины

Вплоть до 2020 года, после голодовки 1989-1990 годов, подтолкнувшей монгольское Политбюро к проведению выборов, на просторной площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе существовала крепкая традиция частых демонстраций. Расположен напротив главного здания правительства, где сейчас собирается парламент и в котором до 2005 года размещался мавзолей «монгольского Ленина» Сухэ-Батор Дамдин и «монгольского Сталина» Чойбалсан Хорлоо (по внешнему виду почти идентичный Мавзолею Ленина на Красной площади).

Однако после парламентских и президентских выборов 2020 и 2021 годов, закрепивших политическое господство Монгольской народной партии (соперницы Демократической партии, основанной студенческими демонстрантами 1989–1990 годов), последующие ограничения повлияли на количество протестов. Партия ввела длительные меры по блокировке Covid-19 и арестовала нескольких видных демонстрантов. Хотя это привело к тому, что демонстрации стали меньше и реже, после вторжения в Украину ситуация полностью изменилась.

Правительство Монголии отменило все связанные с Covid меры, ограничивающие собрания, 14 февраля. А 28 февраля на главной площади столицы собралась группа из примерно двадцати демонстрантов с длинным желто-синим транспарантом, изображающим флаг Украины. Им противостояли полиция и члены ультранационалистических группировок.

В последующие дни на силосах крупного монгольского производителя муки «Алтан Тариа» появился украинский флаг. По словам нескольких пользователей Twitter, тогда Алтан Тариа посетила монгольская полиция. Но все напрасно, с начала марта демонстрации продолжаются без сообщений о прямом вмешательстве полиции. Демонстрации прошли на площади перед Государственным драматическим театром, по диагонали примыкающей к главной площади столицы.

Жесткий баланс

25 марта демонстранты собрались у посольства России в Монголии, также в центре Улан-Батора, в нескольких кварталах к западу от площади Сухэ-Батора, призывая посла России в Монголии покинуть страну. Помимо украинского флага, эти демонстранты также несли монгольский, бурятский, калмыцкий и тувинский флаги.

Демонстрации, начавшиеся 25 марта, были спровоцированы сообщениями в Твиттере и Фейсбуке посольства России в Монголии за несколько дней до этого, которые прямо бросали вызов «Монгольской демократической партии и другим сторонникам американской либеральной гегемонии» и цитировали комментарии бывшего советника Трампа Роджера Стоуна о том, что в Украине были финансируемые американцами «биолаборатории».

Последняя фаза характеризуется демонстрациями в защиту не только независимости и суверенитета Украины, но и Монголии, солидарности с республиками Российской Федерации, нередко входившими в панмонгольские образования, Бурятией, Калмыкией, Тувой. Есть сообщения о том, что российские солдаты непропорционально набираются из этих и других беднейших, «этнических» республик Российской Федерации.

Есть определенное совпадение между этими протестующими и монголами, которые выразили свою поддержку «нейтралитета» или, что еще более решительно, российского правительства или Путина. Их заявления также часто сопровождаются озабоченностью по поводу независимости Монголии по отношению к Китаю или эффектом домино для монгольской экономики, который уже ощущается в результате санкций против России: иностранная валюта в Монголии в последнее время была почти недоступна. дней, а международные рейсы, которые уже сильно сократились из-за ограничений Covid-19, были еще больше ограничены, поскольку базирующиеся в Европе арендодатели запрещают своим самолетам входить в воздушное пространство России.

автор: Марисса Дж. Смит — культурный антрополог, специализирующийся на политике и экономике Монголии и постсоветской Евразии. Она регулярно пишет для Mongolia Focus и The Diplomat.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: IPS Journal (International Politics and Society Journal)

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