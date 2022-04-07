Видя невидимое: нарушение мониторинга подземных вод в Монголии

// Ulaanbaatar Mongolia. Photo Credit: © [Michal] / Adobe Stock

CentralAsia (MNG) - Спросите любого жителя Монголии, что для него значит вода, и вы, скорее всего, услышите «высшее сокровище» или «голубое золото». Правительство назвало воду даже «бесценным богатством». Вода имеет большое культурное и экономическое значение в Монголии, однако общее представление о водных ресурсах страны ограничивается реками и озерами. Именно подземные воды являются стержнем экономики Монголии, и все же они подвержены риску истощения и деградации.

Около 40 процентов экономики Монголии состоит из сильно зависящих от воды видов деятельности, таких как горнодобывающая промышленность, текстильное производство и сельское хозяйство. Подземные воды обеспечивают большую часть – 82 процента – от общего объема воды, используемой в стране. Если доступ к подземным водам окажется под угрозой, это может серьезно повлиять на валовой внутренний продукт (ВВП) страны.

То, что подземные воды по самой своей природе скрыты от глаз, создает серьезные проблемы для обеспечения устойчивого использования. Мониторинг уровня и качества подземных вод достигается путем регулярного отбора проб воды из сети скважин по всей стране и анализа полученных данных для выявления тенденций, аномалий и общей оценки общего состояния подземных водоносных горизонтов.

В Монголии задача мониторинга подземных вод осложняется правилами конфиденциальности данных, которые ограничивают обмен информацией о местоположении скважин. На практике это означает, что информация, имеющая решающее значение для планирования водных ресурсов, недоступна для тех, кому она нужна для мониторинга и анализа.

В совокупности эти факторы привели к плохому пониманию доступности подземных вод и поставили под угрозу способность страны принимать обоснованные решения в отношении ресурсов и зависимых видов деятельности. Это особенно важно, поскольку, по прогнозам, значительный разрыв между водоснабжением и спросом проявится менее чем через десять лет в двух экономически важных регионах: Улан-Баторе, столице; и южный регион Гоби, центр добычи полезных ископаемых. Оба региона зависят от ресурсов подземных вод для устойчивого роста. Таким образом, сбор, анализ и доступность надежных данных о ресурсах подземных вод стали главным приоритетом как для водного сектора, так и для национальной программы развития Монголии.

Панель мониторинга подземных вод – инновационный анализ

Чтобы решить эту проблему, 2030 Water Resources Group (2030 WRG), государственно-частный мультидонорский трастовый фонд, организованный Группой Всемирного банка, сотрудничал с Министерством окружающей среды и туризма (МЕТ) и Управлением водных ресурсов, правительством агентство-исполнитель разработать интерактивную цифровую панель мониторинга подземных вод – первую в своем роде в Монголии. Онлайн-инструмент позволяет анализировать и визуализировать данные мониторинга подземных вод для поддержки реализации стратегий устойчивого распределения воды и инклюзивного участия в управлении водными ресурсами.

Разработчики использовали искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы «научить» программу моделировать взаимодействие различных переменных и рассчитывать их влияние на уровень грунтовых вод. Используя информационную панель, пользователи могут просматривать историческую тенденцию уровня воды в сочетании с прогнозируемыми изменениями в соответствии с рядом независимых переменных, таких как температура воздуха, осадки, сток и водозабор. Приборная панель может выполнять пять различных типов анализа: (1) анализ одной скважины, (2) анализ глубокого погружения одной скважины, (3) анализ нескольких скважин, (4) обнаружение аномалий и (5) прогнозирование.

Предыдущая система мониторинга подземных вод не могла определить, когда в систему были введены ошибочные данные – результат ошибок в первоначальных измерениях или вводе данных, что могло исказить результирующий анализ. Новая система использует статистические методы для выявления внезапных изменений уровня грунтовых вод, которые можно классифицировать как аномальные показания. С помощью этой новой функции менеджеры по водным ресурсам могут выявлять и исправлять ложные данные.

Интерактивная визуализация

Мониторинг жизненно важен, поскольку он показывает, как работают гидрогеологические системы, и поддерживает разработку и реализацию планов управления подземными водами. Без мониторинга невозможно гарантировать безопасность и устойчивость водных ресурсов. Однако, чтобы реализовать свой потенциал, данные мониторинга должны быть проверены, а затем представлены таким образом, чтобы они были доступны для широкого круга заинтересованных сторон, участвующих в планировании водных ресурсов, от политиков до распорядителей бюджета и руководителей проектов.

Приборная панель позволяет это сделать. В зависимости от критериев, запрошенных пользователем, панель мониторинга способна отображать различные данные. Различные поисковые фильтры позволяют пользователям сужать и сравнивать результаты на основе определенных параметров, таких как провинции, водоразделы, колодцы, вода и погода, а также настраивать периоды прогнозирования до шести месяцев.

Безопасный доступ для технического анализа

Чтобы соблюдать правила конфиденциальности местоположения, проект сотрудничал с государственными чиновниками и Управлением водного хозяйства и согласился поделиться анонимными данными. Информационная панель обеспечивает три уровня доступа — администраторы, органы управления речным бассейном и общественность — для обеспечения широкого доступа к информации, позволяя при этом авторизованным и техническим пользователям просматривать необходимые им данные.

Монголия отдает приоритет цифровому управлению

Делая доступными данные о подземных водах, водопользователи и органы власти лучше подготовлены к тому, чтобы предвидеть конфликты в использовании ресурсов, контролировать водозабор без ограничения деятельности промышленности, устойчиво планировать вододеление и реализовывать стратегии управления, основанные на фактических доступных ресурсах подземных вод.

В 2021 году МЕТ выделил панель мониторинга подземных вод как одно из своих главных достижений года. В настоящее время Управление водного хозяйства работает с информационной панелью и расширяет ее дополнительными данными о подземных водах, чтобы воспроизвести этот подход по всей стране.

«В Монголии создано Министерство цифрового развития и коммуникаций, в которое идеально вписывается панель мониторинга подземных вод. Мы рады, что все больше и больше местных заинтересованных сторон могут участвовать в принятии обоснованных решений по управлению подземными водами, чтобы полностью «увидеть» невидимый ресурс», — Мягмар, генеральный директор Управления водного хозяйства Монголии.

В программе долгосрочной политики правительства Монголии особое внимание уделяется цифровому управлению. Вскоре все отрасли должны будут перейти на цифровые технологии при планировании, управлении и мониторинге своей деятельности.

Миру нужны надежные, точные и обширные данные, чтобы исследователи могли получать новые идеи, политики могли принимать решения на основе фактических данных, а граждане могли призывать к действию. В Монголии информационная панель мониторинга подземных вод вносит важный вклад в достижение этой глобальной цели – не только позволяя «видеть» подземные воды, но и делая их видимыми для всех.

автор: Рочи Хемка — старший специалист по управлению водными ресурсами.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Группа водных ресурсов 2030 года, Всемирный банк

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