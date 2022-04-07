Steppe Gold отливает первое золото и наращивает производство в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Steppe Gold (TSX: STGO) сообщила 6 апреля, что компания завершила первую отливку золота в Монголии и завершила первую продажу в конце марта.

Отливка золота составила 1532 унции золота с валовой выручкой в размере 2,93 млн долларов США.

Компания добавила, что продолжает операции по дроблению и штабелированию и возобновила добычу на всех действующих карьерах.

Steppe планирует добыть более 100 000 унций золота из оксидных зон в 2022 и 2023 годах.

Президент и главный исполнительный директор Батаа Төмөр-Очир прокомментировал: «Мы очень рады вернуться к производству и завершить нашу первую отливку и продажу золота в этом году. Имея в запасах около 80 000 унций золота, наращивание производства продолжается, и мы с нетерпением ждем очень активного года добычи и сильного денежного потока, а также расширения и разведки на обеих наших лицензиях».

Steppe Gold является ведущей компанией по добыче драгоценных металлов в Монголии, и, по прогнозам, в 2022 и 2023 годах она произведет более 100 тысяч унций золота из текущей действующей оксидной зоны золотого рудника Алтан Цагаан Овоо.

Исполнительная команда Steppe Gold стремится снизить будущие потенциальные риски цепочки поставок, продолжая создавать запасы основных реагентов и химикатов. Центр хранения реагентов был недавно расширен, чтобы вместить до 220 т запасов, с целью постоянного хранения запасов на 4-6 месяцев на месте.

Компания продолжает работать над пакетом долговых обязательств для Фазы 2 и планирует опубликовать дальнейшие обновления к лету. Теперь, когда доступен транш 1 долгового пакета Банка Монголии на сумму 60 млн долларов, Компания активно работает над строительством новой дробилки, расширением вахтового поселка и земляными работами.

Команда Steppe также планирует в ближайшие недели проинформировать рынок о результатах бурения на Алтан Цагаан Овоо за прошлый год и ожидаемом начале бурения и программах, связанных с очень интересной лицензией Уудам хөндий в аймаке Баянхонгор.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения