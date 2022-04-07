Монгольский тур также очень важен для борцов из Шри-Ланки, — Daily News

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что два борца из Шри-Ланки, Мадушанка Вирасурия и Гаян Эканаяке, примут участие в чемпионате Азии по борьбе, который пройдет с 19 по 24 апреля в Улан-Баторе, Монголия.

Два борца Мадушанка (74 кг) и Гаян (75 кг) оба приняли участие в последнем октябрьском чемпионате мира по борьбе в Норвегии, в то время как Мадушанка был капитаном сборной Шри-Ланки из шести человек. Азиатский чемпионат является хорошим поводом для шри-ланкийских борцов к следующим Играм Содружества в Бирмингеме.

Монгольский тур также очень важен для борцов из Шри-Ланки, поскольку они пройдут тренировочный курс до июля следующего года, чтобы сосредоточиться на Играх Содружества. Два борца со своим тренером Джагатом Прияратне присоединятся к этой тренировочной программе, и они отправятся в Монголию, чтобы отдать приоритет на курс обучения в следующее воскресенье, — пишет Daily News из Коломбо.

Международная федерация борьбы (IWF) проводит эту тренировочную программу, и вся заслуга должна принадлежать Национальному олимпийскому комитету (НОК) за координацию этой программы для игроков из Шри-Ланки. Кроме того, четыре борца и тренер уже принимают участие в тренировочном курсе в Венгрии, направленном на следующие Игры Содружества, которые запланированы на период с 28 июля по 8 августа в Бирмингеме.

Тем временем конгресс Азиатской федерации борьбы будет проходить параллельно с чемпионатом Азии в Монголии, и ожидается, что президент Федерации борьбы Шри-Ланки Сарат Хевавитарана примет участие в этом мероприятии.

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