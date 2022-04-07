Состоялись польско-монгольские консультации, — МИД Республики Польша

CentralAsia (MNG) - 5 апреля 2022 года заместитель госсекретаря Марчин Пжидач провел в Варшаве политические консультации с заместителем главы монгольской дипломатии Мөнхжин Батсумбэр. Встреча подтвердила хорошее состояние двусторонних отношений Польши и Монголии, а также многообещающие перспективы их развития.

Консультации на уровне заместителей министров иностранных дел охватили такие вопросы, как политическое сотрудничество, в том числе на международных форумах, активизация экономического сотрудничества между Польшей и Монголией. Дипломаты также обсудили международную ситуацию, уделив особое внимание войне на Украине.

Польская сторона предоставила информацию о негативном гуманитарном воздействии в регионе, вызванном российской агрессией против Украины.

Министр Пшидач подчеркнул, что открытие посольства Республики Польша в Улан-Баторе в марте 2021 года оказалось хорошим решением, принимая во внимание растущее число общих интересов. «Мы также ценим традиционные связи между Польшей и Монголией, о чем лучше всего свидетельствует большое количество выпускников польских университетов, которые живут в Монголии и работают в государственном управлении или в частном секторе», — добавил он.

Монгольская сторона подчеркнула свою открытость и желание сотрудничать с польским бизнесом. Монголия заинтересована в польских продуктах питания и сотрудничестве в энергетическом и горнодобывающем секторах.

источник: МИД Польши

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения