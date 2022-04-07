«Монгольский экономический форум-2022» стартует сегодня

CentralAsia (MNG) - Сегодня стартует «Монгольский экономический форум-2022», целью которого является ускорение развития Монголии и который объединяет представителей правительства, частного сектора, гражданского общества и научных кругов.

Двухдневная конференция является частью «Политики возрождения».

«Политика возрождения» — это политика укрепления экономической независимости Монголии, основанная на активном партнерстве государственного и частного секторов и инвесторов, снижении негативного воздействия пандемии на экономику и своевременном устранении барьеров развития. Данная политика также является среднесрочной целевой программой, направленной на создание базовых условий для эффективной реализации политики долгосрочного развития «Видение-2050».

В преддверии «Монгольского экономического форума-2022» состоялось предварительное обсуждение шести тем правительственной «Политики возрождения». Например, обсуждения «Восстановление энергии» и «Восстановление производительности правительства» состоялись с 21 по 22 марта. 24-го марта Министерство горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов провело предварительное обсуждение «Промышленного возрождения», 25-го марта «Городское и сельское возрождение», МУП и профильных министерств, а 28-го марта Министерство финансов и Минэкономразвития провело предварительное обсуждение «Возрождения порта».

Совсем недавно, с 29 по 30 марта, по инициативе президента Монголии был организован «Региональный форум зеленых финансов».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения