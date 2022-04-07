экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Польские бизнесмены прибыли в Монголию

CentralAsia (MNG) -  В Монголию прибыли представители польского строительного, авиационного и пищевого бизнеса.

6 апреля они приняли участие монголо-польскую деловую встречу. В деловой встрече, организованной Монгольской национальной торгово-промышленной палатой при поддержке Посольства Польши в Монголии, приняли участие представители 5 польских производителей самолетов, строительных проектных, пищевых и юридических консалтинговых компаний, 30 монгольских компаний и предприятий.

Польские компании представили свою деятельность, после чего состоялись встречи между компаниями один на один и обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

Кшиштоф Бойко
Кшиштоф Бойко

Присутствовавший на встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Монголии Кшиштоф Бойко подчеркнул, что в последние годы сотрудничество между двумя странами активно развивается в сферах политики, обороны, образования, социальной защиты, торговли и экономики.

В рамках сотрудничества обе стороны будут активизировать взаимовыгодное сотрудничество посредством сотрудничества в привлечении польских инвестиций, установления активных контактов между предприятиями, поддержки их сотрудничества, увеличения товарооборота между двумя странами, увеличения экспорта Монголии и сбалансирования товарооборота.

Например, между Государственным университетом Монголии и Лодзинским Университетом реализуется программа в области банковского дела, финансов и бухгалтерского учета с целью подготовки студентов в области образования и развития польской лингвистики в Государственном университете Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Видя невидимое: нарушение мониторинга подземных вод в Монголии
  • Росавиация продлила запрет полетов на юге России
  • Состоялась монголо-польская политическая консультация в Варшаве


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com