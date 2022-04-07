Польские бизнесмены прибыли в Монголию

CentralAsia (MNG) - В Монголию прибыли представители польского строительного, авиационного и пищевого бизнеса.

6 апреля они приняли участие монголо-польскую деловую встречу. В деловой встрече, организованной Монгольской национальной торгово-промышленной палатой при поддержке Посольства Польши в Монголии, приняли участие представители 5 польских производителей самолетов, строительных проектных, пищевых и юридических консалтинговых компаний, 30 монгольских компаний и предприятий.

Польские компании представили свою деятельность, после чего состоялись встречи между компаниями один на один и обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

Кшиштоф Бойко

Присутствовавший на встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Монголии Кшиштоф Бойко подчеркнул, что в последние годы сотрудничество между двумя странами активно развивается в сферах политики, обороны, образования, социальной защиты, торговли и экономики.

В рамках сотрудничества обе стороны будут активизировать взаимовыгодное сотрудничество посредством сотрудничества в привлечении польских инвестиций, установления активных контактов между предприятиями, поддержки их сотрудничества, увеличения товарооборота между двумя странами, увеличения экспорта Монголии и сбалансирования товарооборота.

Например, между Государственным университетом Монголии и Лодзинским Университетом реализуется программа в области банковского дела, финансов и бухгалтерского учета с целью подготовки студентов в области образования и развития польской лингвистики в Государственном университете Монголии.

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