Риск резкого повышения экономической ситуации в Монголии из-за российского вторжения в Украину, — АБР

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) объявил, что ожидает роста экономики Монголии на 2,3 процента в 2022 году.

В 2023 году ожидается ее рост на 5,6 процента за счет положительного влияния внутреннего спроса, инвестиций и восстановления в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

Согласно новому отчету, опубликованному банком, инфляция достигла высокого уровня, сбои во внешней торговле продолжаются, и ожидается, что условия внешнего финансирования ужесточатся как никогда, а новые геополитические вызовы и повышенные риски значительно ограничат экономический рост Монголии в 2022 году.

«Монголия сталкивается с непредсказуемыми потрясениями и сочетанием рисков в условиях замедления восстановления экономики и роста инфляции. Одним из них является то, что основные торговые порты с КНР остаются закрытыми. Другой — российское вторжение в Украину и его негативные экономические последствия. Учитывая сложную ситуацию, Монголии необходимо срочно принять меры по предотвращению риска стагфляции.

Российское вторжение в Украину резко увеличило риски для экономических перспектив Монголии, оказывая растущее давление на платежный баланс, государственный бюджет, инфляцию и деловые операции. Монголии необходимо разработать комплекс антициклических политик для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, обеспечения источников иностранной валюты для внешнего и внутреннего финансирования и углубления структурных реформ для повышения экономической конкурентоспособности и устойчивости», — сказал Павит Рамачандран, постоянный представитель АБР в Монголии.

Экономические перспективы Монголии на 2022–2023 годы зависят от того, когда откроются основные торговые порты на границе с Китаем, возобновится ли эпидемия COVID-19 и какие политические меры будут приняты для смягчения негативных последствий российского вторжения в Украину.

Инфляция остается высокой, но сбои во внешней торговле по-прежнему ограничивают пространство для фискальной и денежно-кредитной политики. Поэтому возникает необходимость разработки и реализации комплексного плана корректировки макроэкономической политики для защиты экономики от рисков.

В 2022 году ожидается рост инфляции, при этом среднегодовая инфляция вырастет до 12,4% из-за дефицита предложения, сбоев во внешней торговле и резкого роста цен на топливо.

Обесценение тугрика по отношению к иностранной валюте окажет негативное влияние на инфляцию за счет роста цен на импортные товары. Однако в случае смягчения негативного воздействия этих факторов в 2023 году ожидается стабилизация средней инфляции на уровне 9,3%.

Существуют риски, которые могут снизить экономические перспективы по сравнению с базовым уровнем. К ним относятся риск задержки открытия крупных торговых портов на границе с Китаем, резкий спад внешней торговли Монголии с Россией и Европой, ухудшение платежного баланса и негативное влияние на государственный бюджет из-за ситуация в Украине.

Кроме того, Азиатский банк развития (АБР) предупреждает, что продолжающееся ухудшение качества активов отечественных финансовых учреждений, рост проблемных кредитов и накопление рисков в частном секторе может представлять значительный риск для среднесрочной экономической перспективы и финансовой стабильности.

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