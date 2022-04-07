В КПП на китайско-монгольской границе зафиксирован устойчивый рост экспорта грузов

CentralAsia (MNG) - По итогам 1-го квартала 2022 года объем экспорта через сухопутный КПП Эрээн-Хото — Замын-Ууд на юге Монголии и на севере Китая увеличился на 41,4% в годовом исчислении, сообщили местные власти.

По данным хух-хотоского отделения корпорации «Китайские железные дороги», за первые три месяца этого года через этот КПП было экспортировано в общей сложности 642 000 тонн грузов.

Кроме того, за этот период через Эрээн-Хото проехало в общей сложности 734 грузовых состава, следовавших по международным маршрутам грузоперевозок Китай-Европа, что на 25,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил директор диспетчерской станции Эрээн-Хото Юнь Чжицзюнь.

В настоящее время через этот крупнейший сухопутный КПП на китайско-монгольской границе проходит 57 маршрутов грузовых поездов Китай-Европа.

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