экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В КПП на китайско-монгольской границе зафиксирован устойчивый рост экспорта грузов

CentralAsia (MNG) -  По итогам 1-го квартала 2022 года объем экспорта через сухопутный КПП Эрээн-Хото — Замын-Ууд на юге Монголии и на севере Китая увеличился на 41,4% в годовом исчислении, сообщили местные власти.

По данным хух-хотоского отделения корпорации «Китайские железные дороги», за первые три месяца этого года через этот КПП было экспортировано в общей сложности 642 000 тонн грузов.

Кроме того, за этот период через Эрээн-Хото проехало в общей сложности 734 грузовых состава, следовавших по международным маршрутам грузоперевозок Китай-Европа, что на 25,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил директор диспетчерской станции Эрээн-Хото Юнь Чжицзюнь.

В настоящее время через этот крупнейший сухопутный КПП на китайско-монгольской границе проходит 57 маршрутов грузовых поездов Китай-Европа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Польские бизнесмены прибыли в Монголию
  • Критические отношения Монголии с Россией
  • ООН: на Украине с начала военных действий погибли 1480 мирных жителей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com