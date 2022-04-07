Почти 32 тысячи узбекистанцев получили гражданство России в прошлом году

CentralAsia (UZ) - Российское гражданство в прошлом году получило 735,4 тыс. иностранцев, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные миграционной статистики МВД РФ. Это стало рекордом, как минимум с 2000 года.

Большая часть принятых в подданство РФ пришлась на Украину, в основном на жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — 376 тыс. человек. Следом идут таджикистанцы — 103,7 тыс., казахстанцы — 49,9 тыс., граждане Армении — 46,9 тыс. и узбекистанцы — 31,9 тыс.

Последние 10 лет число получателей гражданства РФ растет. В 2019 году зафиксирован самый резкий прирост на 85%, из-за упрощения получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В 2020 году количество перешедших в гражданство РФ увеличилось еще на 32%, в 2021 — на 12%.

5 апреля Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект, который расширяет возможности президента РФ для определения иностранцев, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Ими могут стать граждане Беларуси, Украины, Молдавии и Казахстана.