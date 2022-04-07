Сотни мусульман впервые совершили намаз на Таймс-сквер в Нью-Йорке (видео)

CentralAsia (KZ) - Впервые в истории таравих намаз прошел на площади Таймс Сквер в Нью Йорке, передает Hola news.
Отмечая свой первый ифтар в этот Рамадан, сотни мусульман собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы совершить ифтар и вместе помолиться.
На закате было роздано 1,5 тыс порций еды, чтобы отметить окончание первого дня поста.
«Мы здесь, чтобы объяснить нашу религию всем тем, кто не знает, что такое ислам», — заявили организаторы мероприятия.
«Есть много неправильных представлений об исламе. И подобные собрания помогают показать, что ислам — это мир, добро, свет», — сказал участник ифтара.
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