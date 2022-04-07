В Монголии утвердили план развития нового города-спутника «Новый Зуунмод»

CentralAsia (MNG) - Пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа сообщила, что правительство утвердило Генеральный план развития города «Новый Зуунмод».

На очередном заседании Кабмина 6 апреля утвержден план развития нового города Зуунмод в долине Хөшиг, сообщил министр строительства и градостроительства Б.Мөнхбаатар.

Министр подчеркнул, что предыдущие правительства провели исследования и утвердили планы по созданию города в долине Хөшиг. Например, совсем недавно, 19 января 2019 года, Правительство приняло решение о создании города Аэросити, который базировался рядом с новым международным аэропортом. Кроме того, было принято постановление Великого Государственного Хурала об основании городов Новый Зуунмод и Майдар. В его рамках вопрос о Богдханской железной дороге и другие вопросы инфраструктуры нашли свое отражение в генеральном плане нового города Зуунмод, — подчеркнул он.

Он сказал: «Следующий этап будет включать разработку конкретных планов. После утверждения генплана сейчас разрабатываются чертежи территории, где в первую очередь начнутся строительные работы, в том числе возведение инфраструктуры вблизи аэропорта и логистического центра. Другими словами, будет проведена подготовка к некоторым инженерным работам, таким как электро- и теплоснабжение, очистные сооружения, водохранилище, противопаводковые дамбы.

Согласно предварительному исследованию, для проведения работ необходимы средства в размере около 500 миллиардов тугриков ($ 166 млн). В этом году правительство выделило 33 миллиарда тугриков ($ 11 млн) в качестве инвестиций на работы по инженерной инфраструктуре».

Строительные работы по инженерной инфраструктуре планируется начать в мае.

В связи с утверждением плана будет также разработан обновленный план транспортной и автомобильной сети долины Хушиг, — подчеркнул министр Б.Мөнхбаатар.

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