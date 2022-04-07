NYT: среди стран НАТО есть разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

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CentralAsia (CA) - Страны-члены НАТО разделились во мнениях по поводу того, как лучше выстраивать отношения с Россией на фоне военного конфликта на Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источников из числа высокопоставленных западных чиновников.

По словам собеседников газеты, альянс ожидает, что конфликт будет «долгим и мучительным».

По данным издания, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и требуют «поставить Россию на колени». В то же время Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на ситуацию. Первый блок стран указывает, что «все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности». Второй считает, что попытки прекращения огня будут более изнурительны, что «громкая победа» России.

6-7 апреля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. Глава британского МИД Лиз Трасс в ходе нее высказалась за полную перестройку отношений альянса с Россией, поскольку, по ее мнению, Основополагающий акт Россия — НАТО «мертв».