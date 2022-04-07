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Российский космонавт опубликовал снимки Аральского моря с борта МКС (фото)

CentralAsia (UZ) -  Российский лётчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале фотографии Аральского моря, сделанные с борта МКС.

«На фотографии бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии», — подписал фотографии космонавт.

Артемьев добавил, что до начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.

В 1960-х годах уровень Аральского моря и объем воды в нем стал снижаться. В 1989 году море распалось на два водоема – Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. В 2014 году восточная часть Южного Аральского моря полностью высохла.

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