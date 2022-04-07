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В Узбекистане полный курс вакцинации от коронавируса прошли 75,1% населения

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на сегодняшний день использовано более 49 миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава РУз.

6 апреля по всей стране было введено 116 240 доз вакцины против COVID-19. Из них: 17 976 человек привиты на 1-ом этапе, 14 793 человека на 2-ом, 83 471 человек на 3-ем.

На сегодняшний день в стране было использовано в общей сложности 49 040 860 доз вакцины. Из них: 19 921 502 человека привиты на 1-ом этапе, 16 011 355 на 2-ом, 13 108 003 человека на 3-ем.

Показатель вакцинации первой дозой достиг 92,9% по сравнению с запланированным, а уровень получивших полный курс вакцинации достиг 75,1%.

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