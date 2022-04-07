Первый случай заражения ковид-штаммом XE зафиксировали в Индии

CentralAsia (CA) - Власти Индии подтвердили первый в стране случай заболевания новым XE-штаммом коронавируса, сообщает Hindustan Times.

В заявлении Муниципальной корпорации Брихан Мумбаи (BMC) говорится, что гибрид двух подвидов омикрон-штамма BA.1 и BA.2 был обнаружен у 50-летней женщины, которая приехала в город из Южной Африки в феврале. Отмечается, что у бессимптомной пациентки не было никаких сопутствующих заболеваний и она была помещена в карантин после того, как диагноз был поставлен, почти месяц спустя, в марте.

XE - это мутация штаммов разновидности «омикрон», и, согласно ранним данным, она может передаваться примерно на 10% чаще, чем другие мутации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что XE (BA.1-BA.2) был впервые обнаружен в Великобритании 19 января, и с тех пор было зарегистрировано и подтверждено более 600 случаев.

Согласно данным издания, новый штамм также был обнаружен в Таиланде и Новой Зеландии. ВОЗ заявила, что необходимы дополнительные данные, прежде чем можно будет говорить о мутации.

«По предварительным оценкам, преимущество в скорости роста сообщества составляет 10% по сравнению с BA.2. Нет никаких доказательств того, что XE является более серьезным по тяжести заболевания, при этом все варианты омикрон-штамма на сегодняшний день оказались менее тяжелыми», - говорится в заявлении ВОЗ.

В организации отметили, что симптомы XE могут быть легкими для одних и тяжелыми для других. Новейший вариант распространяется быстро.