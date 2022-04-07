Китай направил более 10 тыс. медиков в Шанхай из-за вспышки коронавируса

CentralAsia (CA) - Власти КНР отправили более 10 тыс. медработников, в том числе 2 тыс. военных, в Шанхай, где предпринимаются попытки остановить распространение штамма «омикрон» коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

В городе в настоящий момент проходят тестирование на коронавирус примерно 26 млн жителей в то время, как в Шанхае вторую неделю действует локдаун. По данным AP, власти перепрофилировали несколько объектов в центры изоляции, куда будут отправлять лиц с COVID-19, но со слабовыраженными симптомами или без них.

Многие предприятия и финансовые компании смогли продолжить работу, изолировав своих сотрудников, однако большинство магазинов и коммерческих учреждений закрылись. Заводы автопроизводителей General Motors Co. и Volkswagen AG, по заверениям их руководства, продолжили работать, однако Volkswagen пришлось сократить производство из-за перебоев в поставках запчастей.

В понедельник в Китае выявили за сутки еще более 13 тыс. случаев COVID-19, примерно 12 тыс. оказались бессимптомными. Порядка 9 тыс. пришлись на Шанхай, еще 3,5 тыс. случаев диагностированы в провинции Цзилинь на северо-востоке страны.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 156 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.