NYT: НАТО разделилось по мере того, как война на Украине вступает в неопределенную стадию

CentralAsia (CA) - Столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и мучительной, страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего управлять следующим этапом конфликта и периодом неопределенности, который обещает последовать, пишет The New York Times.

По словам двух высокопоставленных западных чиновников, страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попытки поставить Россию на колени. Они обеспокоены тем, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

Но другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход войны, скорее всего, будет неприятным — прекращение огня будет более изнурительным, чем громкая победа. По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Министры иностранных дел стран НАТО, собирающиеся на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине в ведении войны, согласны в одном важном моменте: война далека от завершения и, несмотря на плохие действия российских сил и на их отступление из районов вокруг Киева, они медленно и жестоко продвигаются на востоке Украины.

«Москва не отказывается от своих амбиций в Украине», — заявил на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Сейчас мы видим значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток».

По мнению официальных лиц, на это уйдет несколько недель, поскольку российские войска вернутся в Беларусь для пополнения запасов и реорганизации, а затем должны будут направить свою технику через территорию России в восточную Украину.

«В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым», — сказал Столтенберг. «Это решающий этап войны».

В ответ на сцены трупов в Буче США и Евросоюз готовят дополнительные санкции против России, но без особых надежд на то, что они ускорят окончание войны.

Но на встречах НАТО речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.

Существует общее согласие в том, что Россия больше не является стратегическим партнером альянса, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 г., и что ее военная мощь должна быть резко усилена, чтобы сдерживать конфронтационную Россию, пока Путин и его союзники сохраняют там власть.

Также существует обязательство продолжать помогать Украине — около двух третей членов НАТО уже предоставили смертоносное оружие, в том числе танки и бронетранспортеры советской эпохи, предоставленные чехами.

Но некоторые запасы на Западе подходят к концу — например, противотанковые ракеты Javelin американского производства. И Украине также понадобится различное оружие для следующей фазы войны на востоке, предполагают официальные лица, в том числе артиллерия дальнего действия и более совершенные вооруженные беспилотники, если они надеются оттеснить русских, не говоря уже о том, чтобы вытеснить их с Украины.

Количество материальных средств, прибывающих в Украину, остается секретом, но официальные лица говорят, что общий поток очень велик и имеет огромное значение для войны. Но какое оружие наиболее полезно и как продумать возможный исход войны, беспокоит лидеров альянса.

«На ряде фронтов у нас явно меняется динамика поля боя», — заявил журналистам на этой неделе госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен, который находится в Брюсселе на встречах НАТО.

Блинкен сказал, что встречи НАТО будут посвящены новым способам поддержки Украины и «оказания давления на Россию» и Путина. По его словам, в среду, скорее всего, появятся новые свидетельства зверств, поскольку Россия уходит с территорий, которые она контролировала.

Во вторник Блинкен объявил о поступлении оружия и снаряжения из американских запасов еще на 100 млн долларов. По его словам, общая военная помощь США Украине составляет около 2,4 млрд долларов с момента вступления в должность президента Байдена и более 1,7 млрд долларов с момента начала войны 24 февраля.

Чем в конечном итоге может закончиться война — важный вопрос не только для Украины, но и для всего альянса.

Официальные лица США скептически относятся к тому, что Россия готова пойти на реальные уступки в продолжающихся мирных переговорах с Украиной, хотя не исключают такой возможности и хотят обеспечить влияние Киева на переговорах.

Это ключевое обсуждение. Пока Украина будет решать сама, как и когда попытаться закончить войну и о чем будет договариваться с Москвой, президент Владимир Зеленский и его правительство ведут регулярные дискуссии с лидерами стран НАТО, в том числе с американцами.

Даже если война закончится новой линией соприкосновения между российскими и украинскими войсками, НАТО стремится работать с Киевом, чтобы сделать Украину не по зубам для России, как сказал другой высокопоставленный западный чиновник. Суть в том, чтобы вооружить и обучить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку. Министры иностранных дел также приступят к более глубокому обсуждению новой стратегической концепции НАТО, первой с 2010 года, которая в настоящее время находится в начальной стадии проекта. Он намного жестче для России и предусматривает более длительный период конфронтации и дорогостоящего сдерживания.