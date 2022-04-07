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Со снятием ограничений люди будут больше летать через аэропорт в Алматы, а не в Бишкеке, - глава аэропорта Алматы

CentralAsia (KZ) -  Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Эрсой Альп Эр Тунга высказался о ситуации с возросшей во время пандемии популярностью аэропорта Манас в Бишкеке, передает Tengritravel.kz.

«Это началось во время пандемии. Когда другие страны вводили ограничения на передвижение, Бишкек этого не делал. Поэтому люди и переместились в аэропорт Бишкека. Но давайте посмотрим на ситуацию с трафиком. У Манаса основной поток - Россия, 80%. По поводу цен на авиабилеты, я не знаю, почему дешевые. Их устанавливают авиакомпании. Мы планируем привлечь в Алматы международные авиалинии, чтобы оставить пассажиров у нас.

Ситуация с Манасом временная. Со снятием ограничений на передвижение больше людей будет путешествовать через аэропорт Алматы», - сказал он.

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