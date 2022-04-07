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Российские войска готовятся к наступлению на Донбасс, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские войска продолжают готовиться к наступлению на Донбасс с целью выйти на админграницы двух областей. Об этом говорится в сводке Генштаба ВС Украины на 7 апреля.

Также, по данным Генштаба, войска РФ продолжают активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврическом направлениях.

На Слобожанском направлении, по данным Генштаба, российские войска и дальше блокируют город Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ продолжают «артиллерийские обстрелы» населённого пункта Попасная (расположен в Луганской области, на границе с Донецкой). Российские войска хотят нанести «огневое поражение» подразделениям ВСУ, чтобы потом возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также была попытка прорвать украинскую оборону в Новотошковском, которое прикрывает подходы к Северодонецку с юга.

«На Южнобугском направлении российская армия осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на занятых территориях Херсонской области», - сообщает Генштаб ВСУ.

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