Рост ВВП Узбекистана замедлится из-за сокращения инвестиций и денежных переводов из России - АБР

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития спрогнозировал рост ВВП Узбекистана на 2022 год всего на 4%, на 2023 год — на 4,5%, сообщается на сайте банка.

Как говорится в отчете, ожидается, что рост Узбекистана замедлится в 2022 году из-за сокращения инвестиций и денежных переводов из Российской Федерации, а затем немного увеличится в 2023 году, в то время как «зеленое» финансирование может поддержать переход страны к более «зеленой» экономике.

Рост внутреннего валового продукта Узбекистана ожидается на уровне 4% в 2022 году, что ниже прошлогоднего роста на 7,4%, поскольку сдерживание частного потребления сдерживает рост в промышленности и сфере услуг.

Несмотря на беспрецедентное воздействие COVID-19, в 2021 году в Узбекистане наблюдалось сильное восстановление роста, в основном за счет расширения в промышленности и сфере услуг — сказала глава представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

Ожидается также, что рост в промышленности замедлится до 5% в 2022 году после сильного восстановления в 2021 году в текстильной, пищевой и горнодобывающей промышленности, а затем снова возрастет до 5,5% в 2023 году.