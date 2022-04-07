Сколько лет учатся школьники стран СНГ и других государств бывшего СССР?

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CentralAsia (KG) - Портал СentralАsia подготовил материал о школьном образовании в странах СНГ и других государствах бывшего СССР.

Беларусь

Система школьного образования в Беларуси делится на 3 этапа:

начальный: 1-4 классы;

базовый: 5-9 классы;

средний: 10-11 классы.

Первые две ступени обязательны. Обучение проходит на двух языках – русском и белорусском, но есть и школы, где преподавание ведется исключительно на родном языке.

В белорусских школах действует 10-балльная система оценок.

Армения

В Армении учебный год традиционно начинается 1 сентября. Армянские школьники учатся 12 лет. Этот период обучения включает в себя 3 ступени:

начальная школа, в которой учатся дети с 1-го по 4-ый классы;

неполное или основное среднее образование – оно занимает 5-летний промежуток времени и длится 5-9 классы;

старшая школа – она охватывает 3 года 10-12 классы.

Последние 3 года обучения называются вторым циклом среднего образования и отличаются обязательным выбором предмета для углубленного изучения.

Во всех школах Армении знания оценивают по 10-балльной шкале.

Украина

В украинской школе дети учатся 12 лет. При этом в старшей школе 3 класса – с 10-го по 12-й, обязательным является девятилетнее образование. Что касается шкалы оценок успехов украинских школьников, то с 2000 года она стала 12-балльной. В этой системе «12» соответствует «5+» по 5-балльной шкале. Школы получили право определять дату каникул и их продолжительность. Правило было одно: их общая продолжительность, не считая летних каникул, не могла быть меньше 30 дней. Но в большинстве случаев школы не отступают от каникул в каждой четверти и от привычки начинать учебный год 1 сентября.

Грузия

Школы Грузии начинают работать с 15 сентября. Учебный год в них длится до 12 июня. Раньше завершают учебу только учащиеся выпускного, 12 класса – 20 мая, и первоклассники – 27 мая. Первоклассники учатся, не получая оценок: до четвертого класса ученикам «ставят» звездочки, сердечки или смайлики. Уроки у первоклассников длятся 35 минут. Во втором классе они становятся на 5 минут длиннее, а в третьем — до стандартных 45 минут. До 2017 года школьники Грузии отдыхали меньше всех на постсоветском пространстве: у них были только зимние и летние каникулы. Но сейчас есть еще и весенние. Как правило, они выпадают на вторую неделю марта.

Грузинские школьники учатся 12 лет. Этот период включает в себя 3 уровня: начальная школа (6 лет), основная школа (3 года), средняя школа (3 года).

Азербайджан

В Азербайджане учебный год начинается 15 сентября. В школу идут с 6 лет, программа рассчитана на 11 лет обучения и состоит из 3 ступеней: начальное (1– 4 классы), общее среднее (5-9 классы) и полное среднее образование (10-11 классы). Примечательно, что в общеобразовательных школах наравне с азербайджанским языком как самостоятельные дисциплины преподаются и другие языки: русский, английский, французский, немецкий, талышский, аварский, лезгинский, иврит, цахурский, хыналыгский, удинский и курдский.

Молдова

В Молдове обязательное 10-летнее образование. Структура школьной системы:

начальное образование длительностью 4 года, осуществляемое в начальных школах с 6-7-летнего возраста;

1-й цикл среднего образования длительностью 5 лет (5-9 годы обучения), после которого учащиеся выбирают вид обучения;

2-й заключительный цикл среднего образования длится 2 года в общеобразовательных школах (10-11 годы обучения) и заканчивается получением аттестата зрелости (Atestat de Maturitate), или проходит в лицеях в течение 3 лет (10, 11, 12 годы обучения) и завершается получением диплома бакалавриата (Diploma de Bacalaureat), который дает право поступления в высшие учебные заведения.

Казахстан

В Казахстане обязательное образование предусматривает обучение в течение 12 лет и 12-балльную систему оценок. После 9 класса ученик получает свидетельство об общем среднем образовании (аттестат). Единое национальное тестирование (ЕНТ) является и вступительным экзаменом в ВУЗы, которое сдаётся в случае продолжения обучения в школе после 9 класса — для выпускников 11-12 классов. Отдыхают казахстанские школьники неделю осенью (в конце октября – начале ноября), 10 дней в Новый год и две недели весной. А у первоклассников есть еще одна дополнительная неделя отдыха в начале февраля.

Россия

В России обязательным считается 9-летнее образование, которое носит название основного образования общего, а чтобы получить среднее (полное) общее образование, нужно окончить 11 классов:

I ступень (начальное общее образование) — 4 года;

II ступень (основное общее образование) — 5 лет;

III ступень (среднее (полное) общее образование) — 2 года.

В остальном особых нововведений с советской системы образования в России не было: школа здесь сохранила 5-балльную систему оценок и примерный учебный год, начинающийся 1 сентября. Правда, делиться он может как на привычные четверти, так и на триместры или семестры – от этого зависит количество и продолжительность каникул.

Таджикистан

Полное среднее образование в Таджикистане включает в себя следующие ступени:

начальная школа (1-4 классы), первый цикл основного образования;

среднее образование — второй цикл основного среднего образования длительностью 5 лет;

этап полного среднего образования, открывающий доступ в высшую школу, осуществляемый в течение 2 лет в общеобразовательных средних школах (10-11 годы обучения).

Кыргызстан

В Кыргызстане, как и в большинстве других республик Содружества, обязательное 9-летнее среднее образование, а считается полным 11-летнее. Оценки выставляются по 5-балльной системе. Причиной реформы называют то, что в системе школьного образования прижилось не оценивать знания на единицу и двойку. Что касается начала учебного года и каникул, то школы открывают двери 15 сентября, а обучение разбито на четверти.

Туркменистан

В Туркменистане школьники учатся 12 лет, из которых 10 лет обязательные. Окончившие 10 класс получают среднее образование, общее среднее имеют выпускники 12 класса. Обучение в средней школе начинается с 6-летнего возраста, начальное образование осуществляется 1-4 классы, основное среднее образование заключается в периоде с 5 по 10 классы, а общее среднее образование получают учащиеся 11–12 классов, которым предоставлена возможность выбора обучения по интересующим их направлениям. Оценки выставляются по 5-балльной системе.

В первый класс мальчиков традиционно приводят папы, а девочек – мамы. Хотя обычно взволнованного первоклассника сопровождает в школу вся семья.

Узбекистан

Узбекские школьники начинают учиться не в строго определенный день, а в течение первой недели сентября. Конкретная дата каждый раз определятся правительством страны. Связано это с тем, что 1 сентября в Узбекистане празднуется День независимости республики. Как правило, к нему приходится несколько выходных дней. Обучение в школах Узбекистана ведется на государственном языке (узбекском), в русских школах – на русском, а есть школы, где преподавание ведется на казахском, кыргызском, таджикском или туркменском языках. Общее среднее образование могут получить выпускники 9 класса, у которых есть 2 варианта получить бесплатное полное среднее образование. Они могут пойти учиться в академический лицей (он дает так называемое специальное образование) или в колледж, который дает профессиональное образование. И там, и там обучение продолжается 3 года, так что система среднего образования страны можно считать 12-летней.

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