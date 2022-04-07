Глава Фонда масс-медиа Комил Алламжонов подал в суд на ташкентского журналиста Сергея Ежкова

CentralAsia (UZ) - Председатель попечительского совета Фонда масс-медиа Комил Алламжонов подал в суд на известного ташкентского журналиста, основателя сайта Uzmetronom.com Сергея Ежкова. Об этом Алламжонов сообщил на своей странице в соцетях.

Ранее, 21 февраля текущего года, Сергей Ежков на своем сайте опубликовал статью «Бриллиантовый мальчик», в которой обвинил Алламжонова в соучастии в незаконном ввозе в Узбекистан ювелирных ценностей на $4,2 миллиона, то есть в совершении тяжкого преступления по статье 182 (нарушение таможенного законодательства) Уголовного кодекса.

В статье говорилось, что 17 февраля в Ташкент рейсом из Москвы прибыла женщина с золотыми украшениями и бриллиантами на $4,2 миллиона. Как сообщало издание, таможенники задержали ее до выяснения обстоятельств, после чего ей на помощь приехал Комил Алламжонов, который решил проблему, «популярно объяснив аэропортовскому начальству, что золото и бриллианты привезены не для продажи, а для дарения» женщинам на 8 Марта.

Комил Алламжонов прокомментировал статью:

«Я, конечно, лично незнаком с Сергеем Ежковым, но были слухи – люди говорили, что якобы до 2016 года данный сайт выполнял заказы неких спецслужб по очернению определённых лиц. Понимая, что, возможно, Ежков действовал по заказу, я сначала спокойно выдержал паузу и чуть позже посоветовался со своими юристами, которые отметили, что если автор не докажет мою причастность к этому преступлению, то в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса », – написал он.

По словам Алламжонова, он подал соответствующее заявление в правоохранительные органы на Сергея Ежкова,« который теперь должен ответить за свои слова по всей строгости и букве закона». «Пусть закон и суд рассудит нас, я полностью открыт и готов предоставить следствию и суду все исчерпывающие сведения по существу вопроса», – подчеркнул он.