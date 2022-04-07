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Токаев пригласил наследного принца Абу-Даби в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян 7 апреля в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. Высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.

В ходе разговора Токаев пригласил наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в этом году.

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