Владимира Жириновского похоронят 8 апреля на Новодевичьем кладбище

CentralAsia (CA) - Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика.

Отпевание состоится в храме Христа Спасителя в 8:00 мск. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов с 11 до 13 часов, похороны — с 14:00, уточнили в пресс-службе.

Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя фракции, депутат Леонид Слуцкий, отпевать Жириновского будет лично патриарх Кирилл.

Владимир Жириновский умер 6 апреля, ему было 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом COVID-19, с тех пор он находился в больнице. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь.

Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. В 1970-м с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем — вечернее отделение юрфака МГУ.

C 1990 года он возглавлял Либерально-демократическую партию России. В 1991 году выдвинулся кандидатом в президенты РСФСР, затем еще 5 раз баллотировался в президенты России. Был депутатом Госдумы всех 8 созывов.