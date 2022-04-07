Президент Туркменистана утвердил новый состав Государственного совета безопасности

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав Государственного совета безопасности Туркменистана, произведя на состоявшемся вчера его расширенном заседании назначение руководителей силовых ведомств.

По данным новостного веб-сайта «Туркменпортал», указами главы государства назначены:

генерал-лейтенант Бегенч Гундогдыев – министром обороны;

государственный советник юстиции 3-го класса Батыр Атдаев – генеральным прокурором;

подполковник полиции Мухаммет Хыдыров – министром внутренних дел;

полковник Гурбанмырат Аннаев – министром национальной безопасности;

полковник Язгелди Нурыев – начальником Государственной пограничной службы – командующим Пограничными войсками;

старший советник юстиции Мереттаган Таганов – министром адалат (юстиции);

полковник Максат Худайкулыев – председателем Государственной таможенной службы;

подполковник Назар Атагараев – председателем Государственной миграционной службы.

Из состава Государственного совета безопасности Туркменистана выведен вице-премьер по безопасности, военным и правовым вопросам Чарымырат Аманов, должность которого сегодня была упразднена. Постановлением главы государства он также освобожден от должности секретаря Государственного совета безопасности «в связи с переходом на другую работу». Новым секретарём Государственного совета безопасности назначен министр обороны, генерал-лейтенант Бегенч Гундогдыев.

Впервые в состав Государственного совета безопасности Туркменистана введён новый министр МВД, подполковник полиции Мухаммет Хыдыров, сменивший на этом посту Овездурды Ходжаниязова. Остальные руководители силовых структур остались при своих портфелях.

Назначением глав силовых ведомств Сердар Бердымухамедов завершил формирование руководящего звена страны после принятия отставки Правительства в полном составе в связи со вступлением 19 марта в должность Президента Туркменистана. 25 марта был утверждён новый состав Кабинета Министров. А 5 апреля были назначены руководители министерств и отраслевых ведомств.

На состоявшихся 12 марта президентских выборах заместитель председателя Кабинета министров Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набрал 72,97 процента голосов избирателей и 19 официально вступил в должность главы государства